Подмосковье 24 ноября 2023, 18:07 Ширяевский мост в Егорьевске открыли для транспорта Андросова Юлия

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Долгожданный Ширяевский мост для транзита машин открыли в Егорьевске. Ремонтные работы начались осенью 2022 года в рамках нацпроекта.

Начальник производственно-технического управления «Мосавтодор» Владимир Кучеров рассказал, что мост находился в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о его полном сносе.

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«После был возведен новый безопасный мост», — сообщил Владимир Кучеров

Обновленная переправа стала мощнее и сможет выдержать намного большую нагрузку, чем старый мост. Каждая из четырех опор моста способна выдерживать до1,5 тысячи тонн. Его длина составляет 66 метров, а ширина — 10 метров.

Сейчас мост полностью готов к эксплуатации. Для удобства водителей на переправе установили знаки и барьерное ограждение. Первыми испытателями стали комплексные дорожные машины, которые расчистили снег. В ближайшее время подрядчик обустроит пешеходный переход.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблемы транспортного комплекса Московской области.

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