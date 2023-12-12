Подмосковье 12 декабря 2023, 09:49 Шиншиллу по кличке Веник вылечили в государственной ветклинике Наро-Фоминска Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Хозяйка двухлетней шиншиллы обратилась в государственную ветеринарную клинику в Наро-Фоминске за помощью, когда у питомца появились выделения из глаз. Специалисты помогли вылечить конъюнктивит.

Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Ветеринары сделали промывание глаз шиншиллы, заложили антибактериальную мазь под веко и назначили курс лечения, включающий аналогичные процедуры на дому в течение семи дней. Хозяйка выполнила все рекомендации и теперь Веник полностью здоров. Благодаря грамотному и своевременному лечению, на повторном осмотре питомца воспаления уже не было.

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По словам специалистов, при правильном уходе шиншиллы отличаются крепким здоровьем. В то же время эти питомцы имеют склонность к заболеваниям пищеварительной системы, зубным аномалиям и проблемам с ушами. При недомогании животных нужно своевременно обратиться за помощью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Запись в ветеринарную клинику также доступна на региональном портале.

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