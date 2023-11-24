Подмосковье 24 ноября 2023, 17:16 Шинный центр для дорожной и сельхозтехники запустят в Богородском округе в феврале Мининвест МО

Читать 360tv в

Компания «Алато» построила здание шинного центра для карьерной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Объект откроется в Богородском городском округе в феврале 2024 года.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что в центре будут обслуживать крупную технику. Строительство шинного комплекса обошлось компании «Алато» в 100 миллионов рублей. Сейчас на объекте делают внутреннюю отделку, а запустить его планируется в феврале. Тогда же здесь появится около 50 рабочих мест.

Реклама

В списке клиентов компании «Алато» — «Мосгортранс», аэропорт Внуково, «Почта России», МЧС и другие крупные организации. Сейчас инвесторы активно развивают партнерство с российскими производителями шин, такими как «Кордиант» и «Кама».

Содействие в подборе земельного участка для строительства в Богородском городском округе оказала Корпорация развития Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».