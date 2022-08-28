Шестой полумарафон проведут в Черноголовке осенью

Впервые стартовую поляну организуют в новом сквере имени академика Халатникова.

Черноголовский полумарафон этой осенью проведут в шестой раз. Организаторы планируют беговой праздник для всей семьи.

«Мы хотели бы в первую очередь сохранить традиции нашего города. Потому что в Черноголовке всегда был очень сильный клуб любителей бега. И хотелось бы привлечь в него новые силы, новых участников. Привлечь внимание к здоровому образу жизни молодежи, детей, старшего возраста», — рассказала организатор полумарафона Юлия Пронина.

Подготовленных спортсменов и любителей ждут дистанции на три, пять, десять километров и 21,1 километра. Кроме того, будет дан старт в скандинавской ходьбе на три километра и детский забег на один километр.

Праздник бега пройдет 8 октября. Зарегистрироваться на забег можно по ссылке.

Каждый финишер соревновательных дистанций получит памятную медаль.