Подмосковье 20 ноября 2023, 16:44 Шестой «Гиндин-фестиваль» стартовал в Черноголовке Телеканал «360»

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«Гиндин-фестиваль», объединяющий науку и искусство, стартовал в Черноголовке. Мероприятие проводится уже в шестой раз и продлится больше двух недель.

В рамках фестиваля гости смогут познакомиться с работами Чайковского и посетить лекции о наноструктурах, послушать рассказы о космосе и произведения известных музыкантов.

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«Наука и искусство — это часть творчества людей. И там, и тут работающие люди обычно бывают увлеченными. Они живут в своем творчестве. Цель их деятельности — создавать новое. В одном случае в области искусства, в другом — в области науки», — рассказал академик РАН, научный руководитель института Сергей Бачурин.

В залах и лекториях присутствуют не только сотрудники институтов, но и обычные горожане. За время проведения фестиваля он полюбился не только жителям наукограда. Оригинальная идея совмещения двух программ — научной и концертной — стала органична для дома ученых.

«Сейчас фестиваль завоевал определенный авторитет, и это становится визитной карточкой Черноголовки. Здесь в свое время был и Шнитке, и Тарковский, и Окуджава, и Магомаев с Тамарой Синявской. И мы стараемся продолжать вот эту традицию», — поделилась исполняющая обязанности директора Дома ученых НЧЦ РАН, директор фестиваля Елена Пылаева.

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Программы научной и художественной сторон фестиваля никак между собой не согласованы, но это не мешает гостям с одинаковым любопытством посещать обе части.

«Конечно, вы знаете, где требовательность, там заинтересованность. Обычно эти два понятия идут рядом, и здесь эта требовательная публика очень вовлеченная, очень заинтересованная и живая. Здесь публика воспринимает концерт так, будто он касается лично каждого», — подчеркнул заслуженный артист России художественный руководитель фестиваля Александр Гиндин.

Отметим, что фестиваль продлится больше двух недель. В этот раз пять вечеров посвятят музыке, а три — науке.

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