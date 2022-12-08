Подмосковье 08 декабря 2022, 21:01 Шестое пролетное строение установили на мосту через Оку в Серпухове

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В Серпухове железнодорожники установили шестое пролетное строение на мосту через Оку. Он находится на 105 километре Курского направления МЖД. Всего в ходе реконструкции моста будет произведено обновление восьми пролетных строений.

Как рассказали в МЖД, установку конструкций осуществляют методом поперечной надвижки — старый пролет демонтируют, а на его место «надвигают» новый с помощью автомобильных кранов и заранее построенных накаточных путей.

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Работы по замене арок на первом главном пути по направлению из Москвы в Тулу завершили в прошлом году. Последние два пролета планируют заменить в 2023 году.

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Железнодорожный мост в Серпухове был построен в 1928 году и является самым длинным на Московской железной дороге, его длина составляет 550 метров.

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