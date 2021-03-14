Шестиметровое чучело сожгли на масленичных гуляньях в Красногорске

В подмосковном Красногорске на праздничных гуляньях по случаю Масленицы в честь проводов зимы сожгли шестиметровое чучело. Об этом сообщили в Instagram правительства Московской области.

Всего в Подмосковье для празднования Масленицы запланировали почти 70 мероприятий для людей всех возрастов. Основные гулянья пройдут в воскресенье, но во многих муниципалитетах уже начали провожать зиму. Масленичные гулянья накануне прошли в Красногорске. Праздник начался с маскарада, а завершился сжиганием шестиметрового чучела. Жители и гости могли насладиться вкуснейшими сырами от участников ярмарки «Сырная гонка», которая продолжит работу и в воскресенье.

Гулянья также прошли в Талдомском округе. С утра начали работу праздничные ярмарки в парке Победы, парке Гарднера в Вербилках и в парке «Солнечный берег» в Запрудне. Прошел конкурс на выпечку блинов «Пальчики оближешь», зрителям показали огненное шоу, работали детские аттракционы, люди водили хороводы.

С размахом отпраздновали Масленицу и в Домодедове, где прошли шествия и мастер-классы, а также для гостей выступили фолк-группа «Русален» и многие другие коллективы.