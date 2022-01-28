facebook_pixel
    28 января 2022, 04:39

    Шестилетняя девочка из Котельников стала чемпионом Европы по жиму лежа

    Шестилетняя спортсменка из Подмосковья стала абсолютной чемпионкой по жиму штанги

    Алексей Иванчин, Анастасия Сазонова, Максим Беспалов

    Шестилетняя Настя Сперанская из Котельников в шесть лет может 25 раз поднять 20-килограммовую штангу. Столько же весит и сама девочка. Минувшей осенью она стала чемпионом Европы по жиму лежа. Сила ей досталась по наследству — папа и мама Насти сами являются чемпионами России. Однако свое будущее с тяжелой атлетикой девочка связывать не хочет.

    Насте только в декабре 2021 года исполнилось шесть лет, а она уже стала абсолютной чемпионкой по жиму штанги в весовой категории до 29 килограммов, взяв в сумме двоеборья 33 килограмма. И это при том, что сама Настя весит всего 21 килограмм. Настя стала первым ребенком за всю историю тяжелой атлетики, который выполнил третий юношеский разряд в пять лет. А минувшей осенью малышка Сперанская стала чемпионкой Европы по жиму лежа.

    При этом на глазах у журналистов маленькая чемпионка 24 раза выжала штангу в 20 килограммов. Это рекорд. Родители Сергей и Юлия — сами чемпионы России по жиму. Вначале отдали дочь на танцы, но девочке не понравилось — она ушла оттуда в легкую атлетику. Потом в тхэквондо, а в четыре года начала заниматься и тяжелой атлетикой. Прямо дома, где оборудован спортзал, а тренер — папа.

    Врачи призывают быть поосторожнее с тяжелой атлетикой в таком раннем возрасте.

    «Малышка тяжелоатлет. Физические нагрузки должны быть дозированными. Занимать пять дней в неделю и продолжаться не более трех-четырех часов в день. Кроме того, необходимо медицинское сопровождение с использованием функциональных проб», — посоветовала доктор медицинских наук, профессор Елена Сахарова.

    Однако Настя выглядит как жизнерадостный здоровый ребенок, который с удовольствием играет с многочисленными кошками, черепахой, собакой и даже драконом. Когда не тренируется, конечно. Да и штангу то она жмет играючи.

    «Мне больше всего нравится у штанги не результат, а именно с ней играть. Нравится подкидывать», — говорит девочка.

    А вот при переходе к серьезным весам тренироваться, по ее признанию, иногда не хочется.

    «Бывают слезы, конечно. Не без этого, когда там тяжело или еще что-то. Но она все равно продолжает это делать. Потому что уверенный в себе человек и целеустремленный», — рассказал ее папа Сергей.

    Родители мечтают сделать из дочери олимпийскую чемпионку. А вот у самой Насти на будущее совсем другие планы. Она хочет стать певицей, блогером или танцовщицей.

    «Я и тренером не очень хочу быть. Потому что им немного платят. И к тому же это не нравится мне. Я не хочу мучать детей. А у меня не получается не мучить. А я не хочу этого», — признается Настя.

    Мама с папой очень надеются, что Настя еще не раз поменяет свое мнение. Хотя от такой деловой юной личности это уже сложно ожидать. В любом случае, как говорят родители, выбор будет за Настей. И конечно, не факт, что он родителям понравится.