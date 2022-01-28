Шестилетняя девочка из Котельников стала чемпионом Европы по жиму лежа

Шестилетняя Настя Сперанская из Котельников в шесть лет может 25 раз поднять 20-килограммовую штангу. Столько же весит и сама девочка. Минувшей осенью она стала чемпионом Европы по жиму лежа. Сила ей досталась по наследству — папа и мама Насти сами являются чемпионами России. Однако свое будущее с тяжелой атлетикой девочка связывать не хочет.

Насте только в декабре 2021 года исполнилось шесть лет, а она уже стала абсолютной чемпионкой по жиму штанги в весовой категории до 29 килограммов, взяв в сумме двоеборья 33 килограмма. И это при том, что сама Настя весит всего 21 килограмм. Настя стала первым ребенком за всю историю тяжелой атлетики, который выполнил третий юношеский разряд в пять лет. А минувшей осенью малышка Сперанская стала чемпионкой Европы по жиму лежа.

При этом на глазах у журналистов маленькая чемпионка 24 раза выжала штангу в 20 килограммов. Это рекорд. Родители Сергей и Юлия — сами чемпионы России по жиму. Вначале отдали дочь на танцы, но девочке не понравилось — она ушла оттуда в легкую атлетику. Потом в тхэквондо, а в четыре года начала заниматься и тяжелой атлетикой. Прямо дома, где оборудован спортзал, а тренер — папа.

Врачи призывают быть поосторожнее с тяжелой атлетикой в таком раннем возрасте.

«Малышка тяжелоатлет. Физические нагрузки должны быть дозированными. Занимать пять дней в неделю и продолжаться не более трех-четырех часов в день. Кроме того, необходимо медицинское сопровождение с использованием функциональных проб», — посоветовала доктор медицинских наук, профессор Елена Сахарова.

Однако Настя выглядит как жизнерадостный здоровый ребенок, который с удовольствием играет с многочисленными кошками, черепахой, собакой и даже драконом. Когда не тренируется, конечно. Да и штангу то она жмет играючи.

«Мне больше всего нравится у штанги не результат, а именно с ней играть. Нравится подкидывать», — говорит девочка.

А вот при переходе к серьезным весам тренироваться, по ее признанию, иногда не хочется.

«Бывают слезы, конечно. Не без этого, когда там тяжело или еще что-то. Но она все равно продолжает это делать. Потому что уверенный в себе человек и целеустремленный», — рассказал ее папа Сергей.

Родители мечтают сделать из дочери олимпийскую чемпионку. А вот у самой Насти на будущее совсем другие планы. Она хочет стать певицей, блогером или танцовщицей.

«Я и тренером не очень хочу быть. Потому что им немного платят. И к тому же это не нравится мне. Я не хочу мучать детей. А у меня не получается не мучить. А я не хочу этого», — признается Настя.

Мама с папой очень надеются, что Настя еще не раз поменяет свое мнение. Хотя от такой деловой юной личности это уже сложно ожидать. В любом случае, как говорят родители, выбор будет за Настей. И конечно, не факт, что он родителям понравится.