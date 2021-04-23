Шестиклассник из Пушкино вытащил из ледяной воды ребенка

Шестиклассник Никита Манжула из поселка Челюскинского в городском округе Пушкино спас тонущую Аврору Бекетову. Девочке — год и девять месяцев.

Аврора Бекетова вместе со старшей сестрой 12 апреля пошла к местному пруду. Лед тогда сошел еще не полностью. Девочка побежала за уткой и провалилась под лед. Старшая сестра закричала и стала звать на помощь, сама лезть в воду испугалась.

Происходящее увидел школьник, который гулял с другом у пруда, и тут же бросился спасать ребенка. Мать узнала о произошедшем позже — она живет рядом с местом несостоявшейся трагедии. Ребенка увезли в реанимацию, сейчас девочку уже выписали, она быстро поправилась после переохлаждения.

«Я подбежал, увидел, что тонет девочка. Я испугался, начал снимать штаны и ботинки. Я оглянулся, понял, что взрослых никого нет, ну и ни на кого даже не надеялся, сам взял и прыгнул», — рассказал о своем подвиге Никита.

Мама Авроры безумно благодарна мальчику за спасение дочери. Во время прогулки сестер она была дома и занималась делами.

«Были моменты, когда ты себя винишь, что недосмотрела, но у нас многодетная семья, старший ребенок — инвалид, и вы знаете, так пошло, что вот средняя дочка с младшей», — пояснила женщина.

А Никита свой поступок героическим не считает, просто он не мог по-другому.