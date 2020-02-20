Шестиклассник из Подмосковья вышел на связь с МКС

Григорий Коба — ученик шестого класса из Зарайска — вышел на связь с Международной космической станцией. Для этого он вместе с мамой приехал в Центр управления полетами в Королев.

Источник фото: телеканал «360»

«Здравствуйте! Мы с вами не знакомы, но на эту минуту уже знакомы», — поприветствовал Григорий МКС. На другом конце ему отвечал летчик-космонавт и герой России Олег Скрипочка.

Источник фото: телеканал «360»

«Я, конечно, сначала перенервничал и не знал даже, что мне говорить, потом как-то начал говорить от себя. Я, честно говоря, абсолютно забыл все то, что учил», — поделился Гриша.

История Гриши началась еще осенью. Тогда в его края приезжал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Во время чаепития со старостами села Мочилы мальчик подарил Воробьеву свою картину «Полет к звездам». После этого у губернатора и возникла идея этой беседы с космосом.

Юноше общение с летчиком очень понравилось, теперь он и сам всерьез думает связать свою жизнь с космосом.

Понял, что в принципе космонавтом возможно стать, и в будущем я, может быть, тоже стану. У меня желание появилось, но не уверен, выдержу ли я сам Григорий Коба ученик шестого класса

Источник фото: телеканал «360»

Также молодой художник планирует приехать уже в Звездный городок, чтобы встретить этот экипаж МКС на земле. Гриша обещает нарисовать портрет космонавта и вручить ему лично.

«Я хочу нарисовать его, и когда они прилетят, отдать его, подарить», — поделился Григорий.