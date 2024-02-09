Подмосковье 09 февраля 2024, 22:34 Шестибалльные пробки образовались на дорогах Подмосковья вечером 9 февраля Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Читать 360tv в

Минтранс Подмосковья опубликовал информацию о дорожной обстановке в пятничный вечер, 9 февраля. Пробки — шесть баллов.

Непросто будет проехать по Ленинградскому, Новорижскому, Носовихинскому, Дмитровскому, Новорязанскому, Каширскому, Рублево-Успенскому, Волковскому, Ярославскому, Пятницкому, Калужскому и Щелковскому шоссе.

Реклама

Также движение затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными и острожными, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».