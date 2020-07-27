«Всегда поддержим»: шести сиротам вручили ключи от квартир в Люберцах
Церемония состоялась в торжественной обстановке. Глава округа поздравил сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, с новым жильем. Об этом сообщила пресс-служба администрации Люберец.
Поздравляю ребят с таким важным событием! Пусть все ваши мечты осуществятся! Учитесь, получайте профессию, создавайте свои семьи, оставайтесь верными выбранному пути! И мы всегда поддержим ваши начинанияВладимир Ружицкий.
Ребята получили квартиры по программе «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».
Министр образования региона Ирина Каклюгина сообщила, что всего в этом году свое жилье получат 780 детей-сирот. Также она добавила, что для этого из бюджета Подмосковья выделили более двух миллиардов рублей.
Обрести семью сиротам помогут органы опеки и попечительства областного Министерства образования. В Подмосковье уже более четырех тысяч приемных семей.