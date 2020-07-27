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    27 июля 2020, 12:42

    «Всегда поддержим»: шести сиротам вручили ключи от квартир в Люберцах

    Анастасия Аброськина

    Ключи от новых квартир получили шестеро детей-сирот из подмосковных Люберец. Это жилье располагается на территории муниципалитета. Свои площади в этом году получат 40 человек. Первым из них ключи вручил глава округа Владимир Ружицкий.
    «Всегда поддержим»: шести сиротам вручили ключи от квартир в Люберцах

    Церемония состоялась в торжественной обстановке. Глава округа поздравил сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, с новым жильем. Об этом сообщила пресс-служба администрации Люберец.

    Поздравляю ребят с таким важным событием! Пусть все ваши мечты осуществятся! Учитесь, получайте профессию, создавайте свои семьи, оставайтесь верными выбранному пути! И мы всегда поддержим ваши начинания

    Владимир Ружицкий.

    Ребята получили квартиры по программе «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».

    Министр образования региона Ирина Каклюгина сообщила, что всего в этом году свое жилье получат 780 детей-сирот. Также она добавила, что для этого из бюджета Подмосковья выделили более двух миллиардов рублей.

    Обрести семью сиротам помогут органы опеки и попечительства областного Министерства образования. В Подмосковье уже более четырех тысяч приемных семей.

    Новости SMI.FM