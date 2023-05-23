23 мая 2023, 14:56
Шестеро лицеистов представят Подмосковье на Азиатской олимпиаде по физике в Монголии
Лицеисты из Долгопрудного поборются за победу на Азиатской олимпиаде по физике в Монголии. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.
Это уже 23-я по счету Азиатская физическая олимпиада. Она началась в Монголии и будет идти до конца мая.
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В сборную России вошли шестеро подмосковных школьников. Это ученики фихтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном Роман Бурцев, Даниил Гаврилов, Всеволод Доля, Алексей Душанин, Александр Ершов и Александр Ившин.
Побороться за награды престижной олимпиады приехали 240 школьников более чем из 30 стран Азии.
Сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты.
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