Шесть железнодорожных переездов отремонтировали в Лобне в 2022 году | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 22:44 Поделиться Telegram

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Viber Шесть железнодорожных переездов отремонтировали в Лобне в 2022 году

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В Лобне в этом году произвели ремонт шести железнодорожных переездов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы округа Игорь Демешко.

«От состояния железнодорожных переездов во многом зависит пропускная способность дорог, а для Лобни это очень важный параметр. На настоящий момент отремонтированы шесть переездов — на них ликвидировали ямы и уложили новое асфальтовое покрытие», — сообщил Игорь Демешко.

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Всего в Подмосковье в текущем году отремонтировали 85 переездов через ж/д пути, 68 из них — по программе ремонта РЖД, еще 17 — по обращениям жителей области. Наибольший объем работ пришелся на Пушкинский, Богородский, Одинцовский округа и на Лобню.

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Как уточнила зампред правительства Московской области Анна Кротова, программа ремонта железнодорожных переездов в регионе выполнена на 46%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, построивших на территории Подмосковья первый участок трассы М12 Москва — Казань.

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