Шесть военных городков благоустроили в Подмосковье. Там появились детские площадки и новые остановки

Работы по благоустройству шести военных городков полностью завершились в Подмосковье. Об этом рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

В городском поселении Калининец Наро-Фоминска появилась пешеходная зона, детская площадка, покрытие из асфальтобетона и плитки, восстановлен газон, установлены остановка общественного транспорта, стол для настольной игры в теннис, качели, скамейки, урны и спортивная площадка. Также сделано озеленение и уличное освещение.

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На улицах Шибанкова и Пешехонова, вблизи Храма новомученников и исповедников Церкви Русской, появилась большая детская площадка. Здесь создали дорожно-тропиночную сеть для прогулки, выполнили подъездную парковку для прихожан церкви. Кроме того, здесь появилось уличное освещение, выполнены работы по озеленению.

В Щелкове, в микрорайоне Чкаловский, появились пешеходные дорожки, велодорожки, лавочки, современное уличное освещение, высажены деревья и кустарники, установлено видеонаблюдение, лавочки урны. Протяженность улицы составляет 400 метров.

Источник фото: Википедия

В микрорайоне Софрино-1 Пушкинского городского округа благоустроены две территории, с устройством дорожно-тропиночной сети, лавочек, урн, освещением, выполнение озеленение с устройством цветников и высадкой кустарников. Появилась детская игровая площадка, зона ожидания с качелями, а также прогулочная зона.

В рамках благоустройства территории поселка Химик Можайска обустроены дорожки из плиточного покрытия, велодорожка с резиновым покрытием, скамейки, урны, освещение на солнечных батареях, детская площадка и площадка для воркаут.

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В Электростали завершено благоустройство общественного пространства в микрорайоне Ногинск-5. Здесь благоустроена территория автобусной остановки с размещением остановочного павильона, устроены плиточные тротуары, благоустроена территория возле часовни Архангела Михаила с мощением и размещением парковых скамеек, также благоустроена аллея возле ДК «Всеволодово» с организацией парковочных мест и установкой МАФ, заменена и устроена система наружного освещения вдоль всей зоны благоустройства.

Кроме того, обновлены и установлены новые малые архитектурные форы — скамьи, урны, ограждения. Проведено озеленение территории — выполнены работы по устройству газона, высажены кустарники и деревья.

«Благоустройство военных городков влияет на качество жизни всех местных жителей без исключения», — отметил Михаил Хайкин.