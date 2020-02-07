Шесть ветеранов из Красногорска получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы

Шестерым ветеранам Великой Отечественной войны из Красногорска вручили юбилейные медали в честь 75-летия Победы.

Источник фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Среди награжденных ветеранов оказался именинник. Николай Атрошкин отметил 7 февраля 97-й день рождения. Мужчина служил фельдшером, в сражении под Киевом получил множественные осколочные ранения, с 1943 года проходил службы в должности военного врача в Удмуртии.

«Я участник войны, был фельдшером стрелкового батальона, командиром взвода. Год — на передовой и год на больничных койках. Я — инвалид Отечественной войны. Это трудное дело — война, но это было. А самое легкое — это время после войны — мир, любовь и здоровье», — сказал награжденный ветеран Николай Титович Атрошкин.

Источник фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Вручила медали ветеранам глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина. Она поблагодарила участников войны за их вклад в победу.

«К нашему счастью среди нас живут свидетели, участники той войны. Настоящие герои, наши ветераны, многие из которых еще в строю. Низкий вам поклон и спасибо вам за мир и саму возможность жить», — отметила Эльмира Хаймурзина.

Всего 1557 красногорцев получат медали в честь 75-летия Победы.

Источник фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Еще пятерых ветеранов наградили в этот вечер: Николая Васильева, Виктора Дроздова, Эдуарда Зайцева, Зою Кузнецову и Михаила Кравцова.

Все они сделали для победы все. Каждый прошел нелегкий путь, пережил ранения и смог пройти войну и вернуться к родным.

Виктор Дроздов ушел на фронт в декабре 1941 года. Во время защиты Москвы получил ранение и провел полгода в госпитале. Затем служил в 63 гвардейском батальоне связи, в 34 гвардейском стрелковом корпусе на юго-западном фронте, на первом, третьем и четвертом Украинских фронтах. 9 мая 1945 года Виктор Дроздов встретил в Праге.

Источник фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Эдуард Зайцев служил на первом Прибалтийском фронте и участвовал в освобождении Белоруссии. 21 декабря 1944 года был ранен в Прибалтике в наступательном бою.

Зоя Кузнецова во время войны работала санитаркой в Архангельском госпитале, на кухне в Летном госпитале, потом год училась на курсах медицинских сестер. После обучения, уже к концу войны была направлена на фронт в Германию, затем в Литву.

Михаил Кравцов участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. После 9 мая 1945 года был отправлен на Японский фронт.

Николай Васильев служил в Ленинграде в ПВО, а позже в Московском военном округе и в Семипалатинском регионе.