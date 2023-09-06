Подмосковье 06 сентября 2023, 14:46 Шесть учебных заведений открыли в Ленинском округе в сентябре

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В День знаний в Ленинском округе открыли два образовательных центра и четыре детских сада. В учебных заведениях прошли первые праздничные линейки.

Образовательный центр «Старт» в Мисайлове построили за два года. Здесь будут учиться 1,2 тысячи ребят или 44 параллели с первого по 11-е классы. Кроме кабинетов, в здании обустроили актовый зал с эстрадой, мастерские, два спортивных и хореографический залы.

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«Московская область — лидер в стране по строительству социальных объектов, в частности школ, детских садов. Мы уделяем очень много внимания именно тому, чтобы наше подрастающее поколение имело комфортные школы», — рассказал замминистра экономики и финансов региона Андрей Майоров.

В Ленинском городском округе распахнула свои двери еще одна школа в поселке Дрожжино. Здесь будут учиться более 800 ребят. Строительство учреждения стало возможным благодаря нацпроекту «Образование». В школе есть творческие мастерские, лаборатории, спортивный зал, а на прилегающей территории — стадион, который будет открыт для всех жителей микрорайона.

«Год получается беспрецедентный по количеству школ и детских садов. Строителям в этот день хочу сказать слова благодарности», — сообщил глава муниципалитета Алексей Спасский.

Для почти 800 юных жителей ЖК "Восточное Бутово" 1 сентября стало настоящим праздником. В жилом комплексе открылись сразу три детских сада. Два из них построили по госпрограмме, еще один возвел инвестор. Дошкольные учреждения долгожданные. Микрорайон активно развивается, и сегодня здесь проживают более 30 тысяч человек.

«Мы примерно год назад купили здесь квартиру, как раз при покупке встали на очередь в детский сад, чтобы поближе к дому были. Безумно рады были, когда нам досталась очередь в детский сад, потому что нам как раз исполняется три годика», — сообщила жительница ЖК «Восточное Бутово» Анастасия Никитина.

В поселке Развилка детский сад также принял первых своих воспитанников. Дошкольное учреждение построили быстро — всего за год. Трехэтажное здание рассчитано на 340 ребят.

«Таких детских садов подобных нигде нет — это совершенно однозначно. Здесь все для того, чтобы дети росли счастливо, развивались по всем направлениям, потом строили сильную страну», — заявил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

До конца года в муниципалитете откроются еще три детских сада, а всего в этом году завершено строительство девяти дошкольных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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