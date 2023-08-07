Подмосковье 07 августа 2023, 21:18 Шесть транспортных развязок построят на Мытищинской хорде в 2024 году Минтранс Подмосковья

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В 2024 году в рамках строительства Мытищинской хорды появится шесть транспортных развязок с существующими дорогами в Пушкино и Мытищах. Они обеспечат новой дорогой жителей деревень Беляниново, Болтино и Пирогово, сообщили в Минтрансе региона.

Благодаря развязкам жители смогут сократить время в пути вдвое.

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«На сегодняшний момент степень готовности Мытищинской хорды — около 50%. В настоящее время работы выполняются на 13 километрах по всем участкам дороги от Афанасовского до старого Ярославского шоссе. На стройплощадке работают более тысячи человек и 150 единиц спецтехники», — отметил зампред правительства и министр Алексей Гержик.

Движение на 10 километрах Мытищинской хорды от Афанасовского до Пироговского шоссе могут открыть досрочно — в январе следующего года. К концу 2024 года трассу должны запустить полностью.

Дорога протяженностью 16 километров, которая соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, выполнит роль дублера одного из самых загруженных участков МКАД.

Всего дорога улучшит транспортную доступность для 850 тысяч жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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