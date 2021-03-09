Шесть строящихся школ Подмосковья откроют досрочно в 2021 году

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Образование" в 2021 году будут досрочно открыты шесть строящихся школ. Об этом доложил глава Минстроя Подмосковья Владимир Локтев.

«В рамках вашего поручения мы проанализировали 44 графика на строящихся объектах, которые подлежат к вводу в этом году. К вводу у нас 31 школа (27 плановых школ и четыре, перенесенные с прошлого года)», — сообщил министр.

Новые школы с опережением графика введут в Клине, Подольске, Электрогорске, Наро-Фоминске и Можайске. В Королеве уже ввели новую школу на проспекте Космонавтов. Всего по графику к 1 сентября запланирована сдача десяти строящихся школ.

Губернатор Подмосковья отметил, что использование современных материалов и технологий позволяет проводить огромное количество работ быстро и качественно.

«Все наши школы должны соответствовать самым новым современным стандартам, быть просторными. Не надо их заколачивать. Двери должны быть удобными. В общем, все, что делает обучение современным», — заявил Воробьев.

Строительство новых школ проходит с опережением сроков благодаря совмещению разных видов работ, увеличению количества рабочих и техники, своевременному выполнению сезонных работ, контролю закупки материалов, применению современных технологий и системной работы администрации.

«Кроме того, до конца года мы должны ввести четыре объекта культуры и спорта. Их строим по контракту, они находятся в графике. Также в 2021 году начинаем два объекта. Это офис врача общей практики в Воскресенске и поликлиника на 750 помещений за смену в Реутове. Их сдадим в этом году», — рассказал глава Минстроя Подмосковья.