Шесть станций МЦД откроются в Подмосковье после реконструкции в 2020 году

В Московской области откроется после реконструкции шесть станций МЦД в 2020 году. Об этом сообщили на заседании Комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации. На нем обсудили работу МЦД-1 и МЦД-2 в Подмосковье.

В настоящее время работает 58 станций МЦД — с 19 из них можно перейти на метро и Московское центральное кольцо. Сейчас интервал движения поездов в час пик составляет 5-8 минут, в обычный период от 5 до 24 минут. В планах до конца года интервалы уменьшить — в час пик ожидание поезда составит не больше шести минут, а в остальное время — до 15 минут. Этого удастся достичь путем строительства шести новых подстанций и увеличением мощностей 12-ти существующих.

Подвижной состав МЦД — 16 поездов «Иволга» (11 вагонов), 9 аэроэкспрессов, три поезда «Ласточка» и 14 электропоездов. Планируется до конца года увеличить количество «Иволог» на 23 поезда, то есть к концу года на МЦД-1 будет курсировать 15 поездов, а на МЦД-2 — 24.

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Кроме того, на заседании Комитета было озвучено, что в 2020 году после реконструкции откроются 6 станций: станция «Опалиха» будет открыта в марте, станции «Новодачная», «Нахабино» и «Подольск» — в июне, станция «Долгопрудная» — в августе, а «Баковка» — в декабре.

Также до конца года планируется докупить 180 вагонов для доукомплектования поездов «Иволга». Таким образом, будет создано свыше 300 тысяч пассажирских мест в сутки.

Помимо этого, в 2020 году планируется обустроить свыше 3,6 тысячи дополнительных машиномест у станций МЦД, благоустройство станций также продолжится в течение года.