Подмосковье 07 февраля 2024, 16:30 Шесть социальных объектов построят в Солнечногорске к 2025 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Шесть новых школ, детских садов и медучреждений построят на территории городского округа Солнечногорск к 2025 году. Также в муниципалитете капитально отремонтируют две школы.

Сейчас завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта в микрорайоне Березки. Готовность объекта достигла 70%.

Реклама

Возводят также пристройку к школе на 300 мест и детский сад на 250 мест в поселке Поварово. В школе идут фасадные работы, устройство инженерных сетей и отделка помещений. На стройплощадке детского сада ведутся подготовительные работы. Открыть его планируют к 1 сентября 2025 года.

К следующему учебному году откроют самую большую школу округа на 1375 мест в деревне Голубое. Сейчас подрядчик занимается отделкой внутренних помещений и благоустройством.

Строится детский сад на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2. Рядом возводят жилой дом для переселенцев из аварийного фонда.

«Программа по улучшению социальной инфраструктуры Солнечногорска масштабная, и я благодарю региональное правительство и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку нашего округа!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Кроме того, в этом году стартовал капитальный ремонт в двух школах Солнечногорска. Сейчас ведутся демонтажные работы в лицее № 1 имени Блока и в здании школы № 5 на улице Дзержинского. Завершить ремонт планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов построят в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».