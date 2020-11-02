Шесть социально-оздоровительных центров для пожилых закроют из-за пандемии в Подмосковье

В Московской области работает 82 учреждения, которые принимают пожилых жителей. Некоторые из них нужно временно закрыть, чтобы они не стали очагами заболеваний. Речь идет о шести социально-оздоровительных центрах региона.

Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Мы предлагаем приостановить работу шести социально-оздоровительных центров. Они работают в режиме заездов продолжительностью 21 день. И, в основном, это как раз люди в возрасте старше 65 лет. Чтобы центры не стали очагами заболеваний, на время пандемии мы просим приостановить их работу», — заявила она.

Источник фото: телеканал «360»

Фаевская также отметила, что за последний месяц на горячую линию региона позвонили около трех тысяч жителей Московской области. Большинство из них интересовались переводом выплат на систему карты Мир. Прежде всего, речь идет о федеральных выплатах.

Губернатор Московской области призвал министра социального развития региона и ее команду обратить внимание на проактивную позицию, которую они заняли весной.

«Очень важно проактивно делать звонки. Вы уже знаете категории, которые больше всего переживают. Может быть, это связано с тем, что они одиноко проживающие, или кто-то имеет хронические заболевания», — подчеркнул он.

Глава региона попросил Фаевсую вместе с Ольгой Забраловой доложить ему, в чем заключается их проактивная позиция.

«Вот даже по нашей телемедицине мы видим, что только четверть, а даже 20%, звонков идет в видеоформате. Люди предпочитают больше разговаривать, уточнять. Может быть, уточнять и меры, указанные в постановлениях правительства. Я прошу вас эту работу проактивно выполнять, как вы делали эту работу весной. Так же нужно сейчас этот трудовой подвиг повторить», — подчеркнул он.

Глава региона также велел до конца этой недели доложить о том, есть ли у старшего поколения какие-то беспокойства после выхода постановления об обязательной самоизоляции.

«В том числе нужно разъяснять, что и прогулки, и магазин, и если нужно к месту лечения ехать — пожалуйста, вы можете делать это беспрепятственно. Как правило, люди старшего возраста дисциплинированны. Они очень внимательно относятся ко всем ограничениям. И, наверное, мы должны какие-то разъяснения дополнительно им предоставлять», — заключил губернатор.