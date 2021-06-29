Шесть школ Дубны отремонтируют к 1 сентября

В этом году на ремонт учебных заведений Дубны выделили рекордную сумму — 100 миллионов рублей. Все работы находятся на личном контроле у главы городского округа. Сергей Куликов проверяет работу подрядных организаций.

В Дубне отремонтировали центр дополнительного образования «Дружба». Он является ровесником города, ему 65 лет. К юбилею здесь заменили все 53 окна. Директор центра отмечает, что это настоящий подарок, фасад сразу преобразился.

«Работы были выполнены качественно и в срок. Образовательный процесс не прекращался, хотя учебный год закончился, у нас летняя оздоровительная площадка. Настолько грамотно был построен режим работы, что мы не увидели каких-то сложностей, трудностей», — рассказала Антонина Нестерова, директор центра дополнительного образования «Дружба».

Сейчас ремонт делают в шести учебных заведениях.

В первой школе уже все сделано. Рабочие отремонтировали цоколь и частично кровлю. В третьей гимназии работы в самом разгаре. Здесь капитально отремонтируют первый этаж. Полностью преобразится холл.

«За 43 года это первый капитальный ремонт. Хотелось заменить радиаторы, потому что таких уже даже нет, производители заменить не могут. Очень хотелось заменить главный вход, чтобы было красиво, цивилизованно и тепло», — отметила Марина Вожова, заместитель директор гимназии № 3.

Впервые за долгое время за лето планируется преобразить и спортивные объекты учебных заведений. В седьмой школе проведут реконструкцию стадиона. Во второй школе также отремонтируют беговые дорожки, покрытие спортивной площадки и приведут в порядок спортзал с полной заменой спортивного оборудования.

«У нас восьмая школа сделана, четвертая школа, где физмат-лицей, там сделан стадион. И мы в этом году муниципальными средствами заходим в седьмую школу и планируем за понимаемый промежуток времени сделать все стадионы», — уточнил Сергей Куликов, глава городского округа Дубна.

Работы на стадионах начнутся в июле. Ремонты во всех учебных заведениях планируют завершить к началу учебного года. Дополнительные средства пойдут на закупку оборудования и асфальтирование территорий школ.