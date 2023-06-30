Подмосковье 30 июня 2023, 16:46 Шесть сертификатов на покупку жилья вручили сиротам в Солнечногорске с начала года

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Глава Солнечногорска вручил сертификат для покупки квартиры сироте Арине Володиной. Уже шесть сирот воспользовались этой мерой поддержки с начала года.

Новая мера поддержки сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. С помощью сертификата можно выбрать и купить жилье в любом округе Подмосковья и сразу оформить его в собственность.

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Арина Володина уже подобрала для себя однокомнатную квартиру в Менделееве.

«Квартира на 9-м этаже, очень просторная. В ней сделан отличный ремонт, не нужно тратить время на то, чтобы что-то в ней изменить. Просто заезжай и живи», — поделилась девушка.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поздравил Арину с началом нового этапа жизни.

«У ребят появилась возможность выбора — получить сразу квартиру либо жилищный сертификат на ее покупку. Всего в этом году обеспечим жильем 10 детей-сирот из Солнечногорска», — рассказал Константин Михальков.

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