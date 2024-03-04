Подмосковье 04 марта 2024, 16:06 Шесть проектов представили на голосование по инициативному бюджетированию в Лобне Unsplash

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Голосование за проекты инициативного бюджетирования началось на портале «Добродел». Жители и депутаты Лобни представили в этом году шесть проектов в разных сферах.

Инициативное бюджетирование позволяет жителям Подмосковья реализовывать наиболее востребованные проекты. Механизм работает с 2019 года за счет бюджетных средств.

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В этом году среди предложений горожан: пошив военной парадной формы для кадетских классов в школе № 3; реконструкция детской спортивной площадки в школе № 10; установка видеонаблюдения в Доме культуры «Красная Поляна»; приобретение сценических костюмов для творческого коллектива «Вокальная студия Абабковой» в Доме культуры «Красная Поляна»; закупка трактора для нужд Управления по работе с территориями; обновление офисной техники в комитете по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Лобни.

Голосование продлится до 10 марта. Проголосовать можно за любое количество проектов, но только один раз за каждый. Ознакомиться с проектами можно по ссылкам.

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