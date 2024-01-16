16 января 2024, 17:12
Шесть предприятий победили на конкурсе за лучшее новогоднее оформление в Мытищах
Конкурс на лучшее новогоднее оформление прошел среди предприятий в Мытищах. В числе победителей оказались шесть кафе, бутиков и салонов.
Заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев поблагодарил предпринимателей за новогоднее оформление и праздничное настроение. В число победителей конкурса вошли салон цветов и подарков «Лавка цветочника», салон красоты «Сад», «Каравай-СВ», вкусный бутик «Нанэль», ресторан Vivat pizza и кофейный фургончик Дзюбы.
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Отличившимся предприятиям вручили благодарственные грамоты.
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