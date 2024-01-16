Подмосковье 16 января 2024, 17:12 Шесть предприятий победили на конкурсе за лучшее новогоднее оформление в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Конкурс на лучшее новогоднее оформление прошел среди предприятий в Мытищах. В числе победителей оказались шесть кафе, бутиков и салонов.

Заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев поблагодарил предпринимателей за новогоднее оформление и праздничное настроение. В число победителей конкурса вошли салон цветов и подарков «Лавка цветочника», салон красоты «Сад», «Каравай-СВ», вкусный бутик «Нанэль», ресторан Vivat pizza и кофейный фургончик Дзюбы.

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Отличившимся предприятиям вручили благодарственные грамоты.

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