Шесть пожаров с начала мая ликвидировали в Подмосковье

С 1 по 3 мая в Московской области специалисты ликвидировали шесть пожаров. Их зафиксировали в Виноградовском, Истринском, Клинском и Московском учебно-опытном лесничествах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Информация в региональную диспетчерскую службу поступала из разных источников. О пожарах сообщали летчики-наблюдатели, проводящие авиапатрулирование и бдительные граждане. Кроме того, были сообщения от ГУ МЧС России по Московской области и от системы видеомониторинга.

«На тушении лесных пожаров было задействовано 24 единицы техники и 57 человек личного состава лесопожарных служб. В Клинском лесничестве помощь в тушении лесного пожара оказывали 11 добровольцев на трех автомобилях „Нива“. Общая площадь, пройденная огнем, составила 36,11 гектаров. Пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Важно помнить, что нельзя поджигать сухую траву и лесную подстилку, бросать спички или окурки, оставлять материалы, пропитанные горючими веществами, а также использовать в лесу открытый огонь.