Шесть подстанций отремонтировали в Чехове для повышения качества подачи электроэнергии

В Чехове отремонтировали шесть подстанций и реконструировали восемь километров линий электропередачи. Работы провело АО «Мособлэнерго». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

АО «Мособлэнерго» модернизировало в Чехове шесть трансформаторных подстанций. Благодаря ремонту повысились надежность и качество подачи электричества в дома. Работы электросетевая компания выполнила в рамках реализации совместного проекта с Министерством энергетики Подмосковья.

Компания отремонтировала восемь километров кабельной линии электропередачи и построила комплектную трансформаторную подстанцию с линиями электропередачи. Благодаря этой подстанции обеспечат электричеством жителей деревни Крюково.

АО «Мособлэнерго» проводит модернизацию для повышения качества и надежности электроснабжения с марта этого года. Компания работает в нескольких округах: Раменском, Домодедове, Щелкове, Пушкино, Ступине, Чехове, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Истре, Люберцах, Красногорске.