Подмосковье 25 апреля 2023, 17:37 Подмосковные города вошли в список главных патриотических маршрутов России Мемориальный комплекс Героям-панфиловцам, Волоколамский г.о.

Читать 360tv в

Реестр патриотических маршрутов составили по поручению вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко. В список вошли шесть подмосковных направлений по местам боевой славы.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, какие маршруты пополнили список федерального реестра: это «Военно-патриотический», «Волоколамск — Дубосеково», «Гордимся славою Героев», «Дорогами Московского народного ополчения на Наро-Фоминском направлении», «Истра военная» и «Квест по местам боевой славы». Отправившись в путешествие по этим местам, жители многое узнают об истории Великой Отечественной войны, побывают на полях легендарных сражений, описанных в школьных учебниках, посетят уникальные музеи.

Реклама

Сейчас в федеральный реестр патриотических маршрутов включены более 140 направлений в 51 регионе страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много мероприятий на майские праздники. Афиша обновляется ежедневно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».