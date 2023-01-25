Подмосковье 25 января 2023, 19:57 Шесть подмосковных компаний в разы увеличили надой молока

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В Московской области появилось еще шесть сельскохозяйственных организаций с молочной продуктивностью свыше 10 тысяч килограммов молока. Теперь таких компаний в регионе 11.

«В тройке лидеров оказались „ТиЭйч-РУС Милк Фуд“, где произвели 12 338 килограммов, „Совхоз имени Ленина“ с объемом в 12 143 килограмма, а также АО „Воскресенское“, где получили 11 367 килограммов молока», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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В среднем в прошлом году молочная продуктивность на одну корову в Московской области составляла 7893 килограмма. Это на 93 килограмма больше, чем в 2021 году.

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