Подмосковье 18 июля 2023, 23:46 Шесть педагогов из Подмосковья прошли во второй тур всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» Пресс-служба Министерства образования МО

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Педагоги из Подмосковья успешно преодолели первый тур всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Из девяти человек в следующий этап прошли шестеро.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что во второй тур конкурса прошли Юлия Вяткина, Елена Шишкова, Карине Горелова, Елена Толкачева, Станислав Красников и Александра Аптовцева. Педагоги будут бороться за первенство в шести разных номинациях.

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Второй этап объединил более 200 участников. Каждый из них представит видео-визитку с рассуждениями о том, где педагогам дополнительного образования учиться мастерству. В третий тур пройдут по 10 лучших представителей из каждой номинации — они будут соревноваться уже очно. Эта часть конкурса состоится в Санкт-Петербурге в сентябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей. Средний уровень доплат составит от пяти до 53 тысяч рублей. По словам главы региона, это важная мотивация.

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