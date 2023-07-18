18 июля 2023, 23:46
Шесть педагогов из Подмосковья прошли во второй тур всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
Педагоги из Подмосковья успешно преодолели первый тур всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Из девяти человек в следующий этап прошли шестеро.
В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что во второй тур конкурса прошли Юлия Вяткина, Елена Шишкова, Карине Горелова, Елена Толкачева, Станислав Красников и Александра Аптовцева. Педагоги будут бороться за первенство в шести разных номинациях.
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Второй этап объединил более 200 участников. Каждый из них представит видео-визитку с рассуждениями о том, где педагогам дополнительного образования учиться мастерству. В третий тур пройдут по 10 лучших представителей из каждой номинации — они будут соревноваться уже очно. Эта часть конкурса состоится в Санкт-Петербурге в сентябре.
Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей. Средний уровень доплат составит от пяти до 53 тысяч рублей. По словам главы региона, это важная мотивация.
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