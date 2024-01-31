Подмосковье 31 января 2024, 21:08 Шесть новых автобусов вышли на линию в Лобне Unsplash

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Новые автобусы вышли на самые загруженные маршруты городского округа Лобня — № 1 и № 21. Они адаптированы для маломобильных пассажиров, вместимость каждого салона — 72 человека.

Увеличение парка позволит пассажирам быстро и с комфортом передвигаться по городу. Новая техника оснащена системами климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и розетками для зарядки мобильных телефонов.

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«У нас сегодня новые автобусы приехали. Их шесть штук, мы их выпускаем все на линию. Пойдут на первый и 21 маршрут — самые загруженные маршруты. Все предложения по изменению схем движения, закольцовки маршрутов я приняла», — сообщила ВРИП главы муниципалитета Анна Кротова.

На рейсах с обновленными автобусами действуют прежние тарифы. Пассажиры могут оплатить проезд банковскими картами, картами «Стрелка», «Тройка» или воспользоваться социальной картой жителя Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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