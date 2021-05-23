Шесть незаконных свалок нашли в Подмосковье во время воздушного рейда

В Московской области прошел воздушный рейд для поиска нелегальных свалок строительных и коммунальных отходов. Его провели зампред правительства Московской области Евгений Хромушин вместе с экологами и инспекторами.

Об этом сообщили в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы усилили работу по выявлению незаконных свалок. Вся информация о новых очагах скопления мусора будет передана в работу инспекторам территориальных отделов Госадмтехнадзора», — сказал Хромушин.

В результате рейда обнаружили несанкционированные свалки в шести городских округах Подмосковья: Балашихе, Павловском Посаде, Реутове, Мытищах, Пушкинском и Ленинском.

Хромушин подчеркнул, что сперва инспекторы определят владельцев участков, на которых заметили навалы отходов. Затем им назовут сроки, за которые они должны будут ликвидировать эти свалки. Если владельцы не выполнят предписание, их привлекут к административной ответственности.

В сообщении уточнили, что такие рейды теперь будут проводить в Московской области постоянно. За 2021 год в регионе обнаружили 119 навалов мусора в 32 муниципалитетах. С учетом тех, которые нашли ранее, в Подмосковье уже ликвидировали 269 несанкционированных навалов строительных и коммунальных отходов. Нарушителей оштрафовали на сумму более 9,5 миллиона рублей.