Шесть населенных пунктов газифицировали по губернаторской программе в Подмосковье

Шесть населенных пунктов газифицировали по губернаторской программе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства энергетики.

По словам главы ведомства Александра Самарина, сейчас в области ведется работа сразу в нескольких направлениях — это президентская программа «Социальная газификация», губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», программа развития газоснабжения с ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы.

По президентской программе в этом году газифицировали 200 домов. Кроме того, были подключены шесть населенных пунктов по программе губернатора.

«Созданы условия для газификации более 900 жителей региона, всего до конца года будет газифицировано 50 населенных пунктов», — добавил Самарин.

Министр уточнил, что проект «Социальной газификации» позволит подключить к газу порядка 115 тыс. домов в 2917 населенных пунктах. Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года. Графики работ опубликованы на официальном сайте Минэнерго Московской области.