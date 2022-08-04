Шесть многоквартирных домов отремонтируют в Звездном городке в 2022 году

В этом году на программу капитального ремонта в Звездном городке было выделено 47 миллионов рублей. Запланировано отремонтировать 6 многоквартирных домов, в том числе кровлю в одном доме, фасады еще в одном, инженерные системы в трех домах. К текущему моменту работы успели провести уже в 5 МКД.

Как отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский, в Подмосковье реализуется самая масштабная программа в России по капитальному ремонту. Она запланирована уже до 2049 года, в нее включены порядка 44 тысяч многоквартирных домов.

«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тыс. домов. Улучшены жилищные условия более 2,5 млн жителей области, — отметил Антон Велиховский. — Важным нововведением в 2022 году станет обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире в рамках программы капремонта».

В целом в Подмосковье в 2022 году в рамках программы капитального ремонта будет установлено порядка 16,5 тысячи датчиков загазованности с клапанами при проведении ремонта систем газоснабжения в 344 домах.