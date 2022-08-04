Шесть многоквартирных домов отремонтировали в округе Восход в Подмосковье

В этом году на региональную программу капитального ремонта домов в городском округе Восход выделили 24 миллиона рублей. Запланировано провести ремонт в шести многоквартирных домах, в том числе отремонтировать инженерные системы в одном доме. План текущего года уже удалось выполнить полностью.

В Московской области проходит самая масштабная во всей России программа по капитальному ремонту. В нее входят больше 44 тысяч многоквартирных домов. Ремонтные работы запланированы уже до 2049 года.

«Контроль за ходом проведения работ осуществляют эксперты специализированной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта. Также жители могут обратиться напрямую к руководителям Центра Управления Проектов (ЦУП) Фонда по конкретной территории и направлению работ. Телефоны ответственных руководителей ЦУП находятся на сайте Фонда в разделе «О Фонде», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

За 2021 год в Московской области провели капитальный ремонт 2,5 тысячи многоквартирных домов. На текущий год в регионе запланирован ремонт 3 757 домов.