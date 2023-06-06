Подмосковье 06 июня 2023, 09:58 Шесть корпусов ЖК «Пехра» достроили в Балашихе ГК Гранель

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Строительство жилого комплекса «Пехра» продолжается в Балашихе. Сейчас там ведут монолитные работы по возведению корпусов № 10 и № 10.1. Ранее в ЖК завершили строительство шести домов.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в корпусе № 10 строители начали работу на 10-17 этажах, а устройство наружной и внутренней кладки выполнено на 38%. В корпусе № 10.1 сейчас возводят седьмой этаж, а наружные внутренние кладки готовы на 26%. В ЖК также появится детский сад на 350 мест, работы по возведению уже завершили.

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Кроме того, в жилом комплексе завершилось строительство корпуса № 11. Там получили квартиры 657 семей.

На сегодняшний день в «Пехре» ввели в эксплуатацию шесть корпусов на 4978 квартир, открыли два детских сада и возводят третий, а также заработала школа на 1500 мест. Кроме того, там построили поликлиники для детей и взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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