Подмосковье 15 сентября 2023, 02:00 Шесть контейнерных площадок в деревне Голубое модернизируют до конца сентября Пресс-служба администрации Солнечногорска

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До конца сентября в деревне Голубое городского округа Солнечногорск модернизируют шесть контейнерных площадок. Об этом жители лично попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в ходе его рабочей поездки в муниципалитет в марте.

Заместитель главы Солнечногорске Артем Памбухчян отметил, что губернатор поручил привести все контейнерные площадки в нормативное состояние.

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«Уверен, что выполненные работы в рамках модернизации контейнерных площадок в деревне Голубое позволят держать дворы в чистоте, не создавая сложностей с утилизацией отходов. Срок завершения работ по указанным площадкам запланирован на конец сентября 2023 года», — добавил Памбухчян.

Всего в этом году в округе планируют обновить 15 площадок в деревнях Осипово, Редино, Лопотово, Льялово, Дубинино, а также на улицах Александра Блока, Молодежной и Красной в Солнечногорске.

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