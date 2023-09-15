15 сентября 2023, 02:00
Шесть контейнерных площадок в деревне Голубое модернизируют до конца сентября
До конца сентября в деревне Голубое городского округа Солнечногорск модернизируют шесть контейнерных площадок. Об этом жители лично попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в ходе его рабочей поездки в муниципалитет в марте.
Заместитель главы Солнечногорске Артем Памбухчян отметил, что губернатор поручил привести все контейнерные площадки в нормативное состояние.
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«Уверен, что выполненные работы в рамках модернизации контейнерных площадок в деревне Голубое позволят держать дворы в чистоте, не создавая сложностей с утилизацией отходов. Срок завершения работ по указанным площадкам запланирован на конец сентября 2023 года», — добавил Памбухчян.
Всего в этом году в округе планируют обновить 15 площадок в деревнях Осипово, Редино, Лопотово, Льялово, Дубинино, а также на улицах Александра Блока, Молодежной и Красной в Солнечногорске.
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Солнечногорск
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