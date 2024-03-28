Подмосковье 28 марта 2024, 18:39 Шесть команд выступили в полуфинале школьной лиги КВН в Солнечногорске Unsplash

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Игра полуфинала школьной лиги КВН текущего сезона прошла в ДК «Выстрел» в Солнечногорске. В мероприятии приняли участие шесть команд из школ округа.

По итогам выступлений команда «5-й нужный» набрала больше всего баллов. Следом идут «Первый», «5 звезд», «Чикаго», «Пятерочка» и «7-up».

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Члены жюри оценивали и самих игроков. Так, в номинации «Лучшая актриса» победила Полина Луканова. Лучшим актером стал Андриан Коломеец. Автором лучшей шутки стал Хачатур Аветисян, а в конкурсе на лучший комментарий победила Эльмира Авагян.

«С большим успехом прошел полуфинал школьной лиги КВН. В составе жюри присутствовали мастера КВН, которые ранее и сами принимали участие в играх. Всем ребятам желаю удачи в финале и уверенности в своих возможностях», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

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