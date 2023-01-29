Подмосковье 29 января 2023, 20:44 Шесть команд поучаствовали в спортивной эстафете в Серебряных Прудах

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В Серебряных Прудах прошел ежегодный конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья». В спортивной эстафете три семьи поделились на шесть команд. Они проходили шесть испытаний на время.

Так, участники должны были перебраться по переправе с одного берега на другой, прокатиться на компьютерном стуле и пробежать в двойных штанах. За прохождением всех этапов следили судьи.

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Семья Тарасовых участвует в семейных стартах третий раз.

«Есть возможность пообщаться с детьми, побыть семьям вместе и заняться чем-то спортивным, веселым», — заявили Евгения и Юлия Тарасовы.

Во время соревнований взрослые и юные болельщики срывались с мест, а сами участники прыгали от восторга, когда удавалось опередить соперников.

«Соревнования у нас всегда проходят радостно, весело, дружно. Я думаю, сегодня не станет исключением», — сообщил глава Серебряных Прудов Олег Павлихин.

Победители и призеры определялись по сумме баллов. Памятные призы и дипломы получили все участники соревнований.

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