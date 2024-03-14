14 марта 2024, 17:03
Шесть юных жителей Воскресенска представят Подмосковье на Всероссийской олимпиаде школьников
Шесть учащихся 9-11-х классов из Воскресенска примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Среди них ребята из лицея имени Стрельцова, лицея № 23 и гимназии № 1.
Стали известны имена юных жителей Воскресенска, набравших проходные баллы для Всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам. Среди лучших оказались Виктория Клочкова и Дарья Тамбеева из лицея имени Стрельцова. Девочки получили проходные баллы по русскому языку. Еще один учащийся лицея, Олег Симонов, набрал необходимые баллы по искусству, а Глеб Сытенков по двум предметам — искусство и история.
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Алексей Скобелев из гимназии № 1 прошел в финал всероссийской олимпиады по экономике, а Виктория Сокол из лицея № 23 — по обществознанию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.
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Школьники
Воскресенск
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