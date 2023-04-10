Подмосковье 10 апреля 2023, 13:29 Назван топ-6 округов Подмосковья по уборке в первую неделю апреля Светлана Аипова назвала топ-6 округов Подмосковья по уборке в апреле Пресс-служба губернатора Московской области

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За первую неделю Месяца чистоты и благоустройства в Подмосковье сложился рейтинг городских округов по качеству выполнения нескольких видов работ, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова. В число лучших вошли Серебряные Пруды, Люберцы, Кашира, Одинцово и Мытищи.

«Худшие: Клин, Краснознаменск, Можайск, Жуковский, Сергиев Посад», — уточнила Аипова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона.

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По ее данным, за первую неделю в регионе удалось выполнить 25% от запланированных работ.

«Уборка снега — 43%, механизированное прометание — 40%, мойка контейнерных площадок — 42% и прогребание газонов — 25%», — перечислила руководитель ГУСТ.

Апрель традиционно стал Месяцем чистоты и благоустройства в Московской области. Инспекторы ежедневно ведут мониторинг территорий, определяя задачи, которые можно решить максимально оперативно.