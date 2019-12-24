Шесть ФАПов откроют в Подмосковье в начале 2020 года

Шесть ФАПов откроют в Подмосковье в начале 2020 годаШесть новых ФАПов построили в Московской области. Помещения получили разрешения на ввод в эксплуатацию, принимать пациентов медучреждения будут уже в первом квартале 2020 года. Об этом рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Источник фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Новые фельдшерско-акушерские пункты появились в деревнях Челохово городского округа Егорьевск и Красная Гора Волоколамского округа, а также в селе Квашенки Талдомского городского округа, селе Власово городского округа Шатура, селе Хонятино городского округа Ступино, поселке Туркмен городского округа Клин.

Во всех медучреждениях есть все необходимое для качественного оказания медицинской помощи. В каждом ФАПе есть просторная процедурная, фельдшерский кабинет, место ожидания для больных. Современное оборудование в учреждениях отвечает всем требованиям.

Источник фото: Министерство строительного комплекса Московской области

«По государственной программе „Строительство объектов социальной инфраструктуры“ в 2019 году предусмотрен ввод 25 ФАПов (14 из которых возводятся в рамках национального проекта „Здравоохранение“ с привлечением средств федерального бюджета). Все объекты будут завершены и введены в эксплуатацию до конца года», — отметил Владимир Локтев.

Всего с начала года открыли девять ФАПов.