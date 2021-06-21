Шесть дворов благоустроят в Дзержинском до 1 сентября

Новые детские площадки, парковочные места, лавочки и урны установят в шести дворах многоэтажных жилых домов в городском округе Дзержинский. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».

Сейчас власти городского округа проводят конкурс по выбору подрядной организации. Начало работ запланировано на 19 июля.

«Предварительно мы обсудили все детали с жителями, учли их мнения и пожелания», — рассказал начальник отдела по благоустройству, озеленению и экологии администрации города Егор Бунтин.

Работы по благоустройству проведут по следующим адресам: улица Угрешская, 32; улица Лесная, 21; улица Томилинская, 21, 22, 22а, 23; улица Лермонтова, 16, 17; улица Дзержинская, 21.

Источник фото: телеканал «360»

Эти дворы планировали благоустроить еще в прошлом году. Но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть. В ходе работы на территориях появятся новые информационные стенды, детские площадки, парковочные места, зеленые насаждения, лавочки и урны, площадки для сбора мусора. Кроме того, во дворах поменяют дорожное покрытие.

Источник фото: телеканал «360»

Около дома №15 на Лесной улице и по адресу: улица Томилинская, 23, — установят детские площадки по программе губернатора Московской области. Также дополнительно власти городского округа благоустроят еще две дворовые территории по адресам: улица Ленина, 2, 4, 6; и улица Томилинская, 24, 25, 26.