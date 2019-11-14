Шесть домов-долгостроев сдали в Подмосковье за неделю. Квартиры получат 1866 обманутых дольщиков

За последние семь дней в Подмосковье были введены в эксплуатацию шесть объектов, благодаря чему обеспечены права 1866 обманутых дольщиков. Об этом рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

12 ноября разрешение на ввод было выдано жилому дому № 63 ЖК «Губернатор» в Мытищах, застройщик — ООО «Коопстрой». Там 324 гражданина ждали квартиры с 2017 года.

В этот же день был введен жилой дом № 4 по улице Рабочая, ЖК «Авеню» в Подольске. Застройщик − ООО «Стройинвест». 317 человек ждали квартиры с 2016 года.

11 ноября был введен в эксплуатацию дом 63 по улице Гагарина в Домодедове. Застройщик − ООО «ПКФ Гюнай». Там 575 жителей ждали квартиры с 2017 года.

Кроме того, разрешение на ввод выдано дому № 10 по улице Лермонтова, корпус три в Королеве. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Строй-Эксперт». 388 человек ждали квартиры с 2017 года.

8 ноября был введен в эксплуатацию второй корпус микрорайона второго квартала «Б» в поселке Белозерский Воскресенского городского округа. Здесь 168 человек ждали квартиры с 2009 года. Застройщик — ООО «БронИнвестСтрой».

7 ноября были обеспечены права 94 граждан, которые ждали квартиры с 2018 года в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Застройщик — ООО «Старт СК».