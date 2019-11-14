Шесть домов-долгостроев сдали в Подмосковье за неделю. Квартиры получат 1866 обманутых дольщиков
12 ноября разрешение на ввод было выдано жилому дому № 63 ЖК «Губернатор» в Мытищах, застройщик — ООО «Коопстрой». Там 324 гражданина ждали квартиры с 2017 года.
В этот же день был введен жилой дом № 4 по улице Рабочая, ЖК «Авеню» в Подольске. Застройщик − ООО «Стройинвест». 317 человек ждали квартиры с 2016 года.
11 ноября был введен в эксплуатацию дом 63 по улице Гагарина в Домодедове. Застройщик − ООО «ПКФ Гюнай». Там 575 жителей ждали квартиры с 2017 года.
Кроме того, разрешение на ввод выдано дому № 10 по улице Лермонтова, корпус три в Королеве. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Строй-Эксперт». 388 человек ждали квартиры с 2017 года.
8 ноября был введен в эксплуатацию второй корпус микрорайона второго квартала «Б» в поселке Белозерский Воскресенского городского округа. Здесь 168 человек ждали квартиры с 2009 года. Застройщик — ООО «БронИнвестСтрой».
7 ноября были обеспечены права 94 граждан, которые ждали квартиры с 2018 года в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Застройщик — ООО «Старт СК».