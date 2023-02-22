Подмосковье 22 февраля 2023, 23:25 Шесть домов для переселенцев из аварийного жилья построят в Дмитрове в этом году

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В Дмитрове построят шесть домов для переселения 1778 человек из аварийного жилья в 2023 году. Программа реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Так, жители переедут из домов общей площадью 34 тысячи квадратных метров. Здания признали аварийными до 1 января 2017 года.

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В поселке Некрасовский появится новый девятиэтажный дом в микрорайоне Строителей, в поселке Деденево построят трехэтажное жилье, а в городе Яхрома — еще три пятиэтажных. В микрорайоне ДЗФС Дмитрова для переселенцев возведут 12-этажный жилой дом.

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Также в Московской области помимо расселения в новостройки гражданам дают деньги на покупку новых квартир на вторичном рынке.

Завершить переселение всех граждан планируется в четвертом квартале 2023 года. В этом году в Московской области планируется переселить из аварийного жилья 14,3 тысячи человек.

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