Подмосковье 09 августа 2023, 16:00 Шесть детских площадок модернизировали в Солнечногорске летом пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Шесть детских площадок обновили в деревнях Баранцево, Голубое, Соколово, в поселках Поварово и Андреевка с начала сезона. Всего 22 игровых комплекса модернизируют в городском округе Солнечногорск в 2023 году.

Специалисты отремонтировали на детских площадках основание, установили ограждения, обновили резиновое покрытие и заменили малые архитектурные формы.

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«Все жители участвовали в определении места, сами руководили подрядчиками, онлайн мы взаимодействовали, получали видео, если что-то шло не так. Успешный пример взаимодействия для получения результата, который нравится и подходит всем», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Евгений Владимирский.

Игровые комплексы также обновят в Солнечногорске, в Поварове, Пешках, Майдарове, Козине, Бережках, Менделееве к концу сентября. Полный перечень адресов опубликован на сайте администрации городского округа Солнечногорск в разделе «Комфортная среда».

Кроме того, в рамках губернаторской программы установили два больших игровых комплекса в микрорайоне Миронцево и в поселке Лесное озеро. Сейчас обе детские площадки готовятся к открытию.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента России Владимир Мединский открыли тропу к могиле историка и государственного деятеля Татищева в Солнечногорске.

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