Шесть детей-сирот получили ключи от собственных квартир в Шатуре | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 01:52 Шесть детей-сирот получили ключи от собственных квартир в Шатуре

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Ключи от собственных квартир получили дети-сироты из Шатуры. Жильем обеспечили шесть молодых людей. Однокомнатные квартиры со всеми удобствами ребята получили в разных уголках городского округа.

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин вручил ключи от квартир шести детям-сиротам, достигшим совершеннолетия.

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Иван Кочетков один из ребят, кто обзавелся собственными квадратными метрами. Но с переездом придется повременить. Как минимум на год. Этой осенью парень идет служить в армию.

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Квартира мне понравилась. Все хорошо Иван Кочетков.

Во всех квартирах сделана социальная отделка: установлена сантехника, двери, газовая плита.

В 2022 году в городском округе Шатура ключи от квартир уже получили 20 детей-сирот. До конца года жильем будут обеспечены еще четыре человека.