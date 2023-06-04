Подмосковье 04 июня 2023, 13:15 Шесть детей-сирот обеспечили жильем в Коломне

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В Коломне шесть детей-сирот обеспечили квартирами. Троим вручили ключи, остальным — сертификаты. Их можно будет потратить на приобретение квартиры или погашение ипотеки.

С важным в жизни событием ребят поздравил глава округа Александр Гречищев.

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«Хочу пожелать вам, чтобы в тех квартирах, в которые заселитесь, всегда было тепло, уютно. И чтобы там было много людей, и всегда царило веселье и смех», — заявил Гречищев.

Никита Соболев впервые открыл дверь собственной квартиры. Такой подарок юноша получил на совершеннолетие. Микрорайон, где будет жить Никита, зеленый, есть магазины, рядом автобусная остановка и вся инфраструктура. С переездом затягивать молодой человек не планирует, а наладить быт поможет бабушка.

«Пока займемся оформлением документации. Потом бытовую технику приобретем, привезем и потом только вещи перевезем. Я думаю, что в этом месяце уже с Никитой сюда его перевезем. Бабушке доверяет дубликат ключей, потому что бабушка на связи и всегда ему помогает», — сообщила попечитель Соболева Елена Седова.

Ключи от квартир и сертификаты в этом году в Коломне получат 50 ребят из числа детей-сирот. Средства на приобретение недвижимости выделили из бюджета Московской области. Ремонт в квартирах делать не нужно, вся отделка уже есть

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал решить проблему с дольщиками до конца года. На сегодняшний день их осталось 12 тысяч.

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