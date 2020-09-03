Шесть детей-сирот из Солнечногорска получили ключи от квартир

В Солнечногорске шести детям-сиротам вручили ключи от квартир. Теперь у ребят есть собственное жилье со всей необходимой мебелью.

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина приняла участие во вручении ключей детям-сиротам.

«В Подмосковье ежегодно все 100% детей, которые находятся на учете и имеют право на жилье, получают квартиры. До конца года ключи получат 780 подмосковных детей-сирот, из них 15 — в Солнечногорске. У нас жесткий контроль за каждой квартирой. Мы практически в ежедневном режиме мониторим выполнение плана. Каждая вторая выдаваемая квартира находится в домах-новостройках, расположенных в районах с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением», — отметила Ирина Каклюгина.

Она добавила, что все квартиры благоустроены. Там есть необходимая мебель и техника. Ребята смогут сразу заезжать и комфортно жить.

По словам министра, что на обеспечение детей-сирот жильем в регионе выделено более двух миллиардов рублей.